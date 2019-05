Vescovo, crimine che ferisce società

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - "Un crimine simile ferisce la nostra società intera". Lo ha detto il vescovo, Ivo Muser, sottolineando che le "centinaia di persone che hanno manifestato a Bolzano dopo la violenza contro una ragazza sulle passeggiate" testimonino "come questa violenza abbia colpito tutti".

"Esprimo tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza alla ragazza e alla sua famiglia - afferma ancora il vescovo - Questo crimine deve indurci a ribadire un forte no contro ogni forma di violenza e sopraffazione nei confronti delle donne. È un tema purtroppo ormai quotidiano".

Questo terribile episodio, sottolinea monsignor Muser, "ci deve scuotere tutti. Siamo chiamati a una ferma dichiarazione contro la violenza nel nostro pensare, parlare e agire". Il vescovo invita ad evitare giudizi sommari e sospetti generalizzati verso le persone con background migratorio: "Chiunque commetta questi crimini deve risponderne, ma nessuno ha il diritto di usare questi fatti orribili per i propri scopi", osserva Muser.