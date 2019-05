Stupro Bolzano, su bici impronte autori

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - Passi avanti nell'inchiesta della Procura di Bolzano sullo stupro di una 15enne in pieno giorno lungo la ciclabile nei pressi dello Stadio Druso. Come si apprende dagli investigatori, ieri è stata risentita la ragazza che ha ricostruito con maggiore dettaglio l'episodio. La giovane si trova tuttora sotto cura. La polizia giudiziaria - informa la Procura - dopo l'invio della bicicletta della vittima alla polizia scientifica di Padova, potrà avere a disposizione le impronte digitali degli autori del fatto. Il successivo confronto con la banca dati dovrebbe consentire l'identificazione degli autori del fatto. Gli esiti sono attesi per la prossima settimana.