Orso: Fugatti, attendiamo risposta ministero per cattura M49

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - "Confermiamo che abbiamo chiesto la possibilità di cattura di M49 e stiamo attendendo una risposta dal Ministero. Abbiamo fatto tutte le azioni che si potevano fare, ora per poterlo fermare serve il via libera del Ministero dell'ambiente che, al momento, dopo due richieste, non è ancora arrivato. Certo è che i danni di questo orso sono stati importanti".

Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della seduta di giunta che si è svolta in valle di Ledro.