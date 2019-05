Giro d'Italia delle formiche di Vettori

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Ad accompagnare il Giro d'Italia, che prende il via domani, ci penseranno anche le formiche del disegnatore Fabio Vettori. Per il quarto anno il trentino, appassionato di ciclismo, ha studiato ogni singola tappa e ha fatto salire le sue simpatiche formiche in sella. Durante le 21 tappe i 'ciclisti' attraverseranno così la penisola. Sulle Dolomiti quest'anno non potevano mancare formiche boscaioli impegnati a sistemare un bosco dopo la tempesta di fine ottobre.

Un disegno particolare sarà invece dedicato al tappone dolomitico di Feltre.