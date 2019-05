Vitalizi: Consulta, applicare leggi regionali Trentino AA

(ANSA) - TRENTO, 9 MAG - La Corte costituzionale ha stabilito che le leggi regionali sui vitalizi devono essere applicate. La Corte ha quindi dato il via libera all'applicazione dei due testi che, intervenendo sulla legge 6/2012, avevano portato ad un taglio dei vitalizi e delle somme erogate con il meccanismo dell'attualizzazione. Il Consiglio regionale dovrà ora valutare come intervenire per recuperare le somme da coloro che, in attesa della formulazione del giudizio da parte della Corte Costituzionale, non avevano ancora ottemperato alla restituzione a termine di legge.

"La sentenza della Corte Costituzionale è un riconoscimento dell'operato del Consiglio regionale e come presidente non posso che essere soddisfatto di una sentenza che ora ci permetterà di continuare sulla strada tracciata dalla legge", commenta in una nota il presidente, Roberto Paccher, appena appresa la notizia.