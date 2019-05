Trenta, bene alloggi militari Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAG - Alla presenza del ministro della difesa Elisabetta Trenta sono state inaugurate a Vipiteno due palazzine di alloggi nella caserma "Menini de Caroli" destinati ai militari e alle loro famiglie. Nell'ambito di un accordo di permuta, è stato firmato inoltre l'atto di consegna alla Provincia dell'area militare "ex Reatto" a Bressanone.

Queste palazzine fanno parte di un progetto complessivo di 430 milioni di euro per la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale. Per la ministra Trenta si tratta di "un esempio bellissimo, un esempio che ha funzionato. Nel resto d'Italia stiamo realizzando progetti di questo tipo, ma non di questa portata. Nelle altre regioni è più complicato perché i processi decisionali diventano più lunghi. Ma al sud possiamo utilizzare anche i fondi strutturali. Possiamo fare ancora molto. Questa modello è da ripetere", ha detto.