Tempo, AAA primavera cercasi in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAG - In Alto Adige la primavera fa fatica a decollare. Neanche nei prossimi giorni si intravede un miglioramento significativo delle condizioni meteorologiche e il ritorno del bel tempo, come conferma il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Le temperatura restano nettamente sotto la media pluriennale. Pioggia e vento domani comunque faranno una breve pausa.

Venerdì il tempo sarà infatti più soleggiato con temperature più miti, mentre sabato il cielo sarà variabilmente nuvoloso con dei rovesci già nel corso della giornata. In serata e nella notte successiva le precipitazioni assumeranno carattere diffuso per il passaggio di un fronte freddo. Il limite della neve sarà sui 1800 metri. Domenica il cielo sarà molto nuvoloso e il clima sarà ventoso e piuttosto freddo. Anche lunedì il cielo sarà variabilmente nuvoloso con vento nelle vallate.