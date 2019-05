'Pergine Festival' fra spazio e connessioni globali

(ANSA) - TRENTO, 9 MAG - Si terrà dal 28 giugno al 13 luglio la 44/a edizione di 'Pergine Festival', con proposte che intrecciano diverse discipline artistiche.

Il festival intende continuare il percorso intrapreso lo scorso anno sul senso di appartenenza e comunità, aprendo lo sguardo alle connessioni con il mondo. "Il lavoro su questa edizione si è sviluppato in continuità con il 2018, con un'importante prima novità", ha detto la direttrice artistica, Carla Esperanza Tommasini". Gli obiettivi del festival - ha aggiunto Tommasini - sono, da un lato, il confermarsi come punto di riferimento della scena contemporanea nazionale sia in Italia che all'estero, e dall'altro il radicarsi nel territorio e nella comunità attraverso lo sviluppo di progettualità di diversa natura che riescano a diversificare e sviluppare il pubblico, per fornire un'esperienza culturale di alto livello a 360°".