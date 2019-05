Solidarietà alpina in Kosovo

(ANSA) - TRENTO, 8 MAG - Una delegazione della Sezione Ana di Trento ha consegnato in Kosovo il frutto di una raccolta fondi, circa 11.000 euro messo insieme tramite iniziative solidali, avviata tra tutti i gruppi alpini del Trentino. La somma è servita per allestire un'aula multimediale per la scuola di Štrpce e acquistare alcune attrezzature sanitarie, tra cui due defibrillatori e un elettrocardiografo, per un Centro di medicina familiare a Mališevo.

Il progetto è nato da un incontro all'ombra del Pasubio tra il gruppo alpini di Vallarsa e gli uomini dell'8/o reggimento artiglieria terrestre "Pasubio", chiamati i mesi scorsi da Salerno per una missione di cooperazione civile e militare di supporto all'educazione ed alla sanità in Kosovo. Da qui l'idea di destinare, in accordo con il Cimic del Multinational Battle Group West (MNBG-W), i fondi raccolti alle realtà locali che più ne avevano urgenza.