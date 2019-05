Famiglie cooperative, nel 2018 fatturato di 344 mln (+1,3%)

(ANSA) - TRENTO, 8 MAG - Nel 2018 le Famiglie cooperative del Trentino hanno registrato un fatturato in crescita, 344 milioni di euro (+1,3%), e un risultato di esercizio che supera i 4,5 milioni (+95,6%), il migliore degli ultimi anni.

Questi i dati principali del bilancio 2018 delle 71 Famiglie cooperative attive in Trentino, una rete di 362 punti vendita, dei quali circa 200 sono unico esercizio del paese in cui sono attive. I soci sono 116.000, 1.820 i dipendenti diretti, cui si aggiungono quelli di Sait e società di sistema.

"Le Famiglie cooperative - sottolinea la presidente della Federazione trentina della cooperazione, Marina Mattarei - esattamente come le persone che riuniscono, camminano su due gambe: quella della efficienza economica e quella dell'efficacia sociale. Per poter camminare nella contemporaneità senza incertezze, entrambi questi aspetti devono procedere simultaneamente, in sintonia e ben sincronizzati tra di loro".