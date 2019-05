Summit associazioni ambientaliste agli Adventure Days

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Il primo summit delle associazioni ambientaliste UP2U sarà ospitato dagli Adventure Days, il festival internazionale dell'esplorazione, in programma dal 10 al 12 maggio 2019 a Canale di Tenno, in provincia di Trento. La natura come luogo di fuga e di ricerca, la vita all'aria aperta come passione, il tempo libero come spazio per uscire dall'ordinario sono alla base della filosofia del festival che negli anni si è consolidato come riferimento per chi condivide la passione per l'avventura non come sport estremo, performance o gara, ma come un'esperienza alla portata di tutti.

Gli AD 2019 si apriranno ad Arco il 10 Maggio con una serata interamente dedicata ai pionieri dello sci ripido, a chi ha esplorato il vuoto con gli sci e proseguiranno sabato 11 e domenica 12 con workshop, camminate, momenti di incontro, dibattiti. Diversi gli ospiti, come il narratore Michele Dalai, il climber e artista Jeremy Collins o l'alpinista ambientalista Zoe Hart. Ci sarà occasione per imparare come cercare bacche e radici commestibili con la chef Valeria Mosca. E poi i classici appuntamenti di trekking o di trail running con il team Wild Tee o la sessione di yoga tra gli alberi e il lago, il workshop di scrittura e creatività per immagini con Federico Ravassard, l'evento di running e trekking "Catch and bring it back", un gioco che si svolge tra boschi, e l'Adventure Bike Day, alla scoperta delle strade bianche più belle della zona. In linea con la filosofia del festival i laboratori dedicati alla seconda vita dei capi outdoor e alla sostituzione delle suole delle scarpe da trekking. A distanza di qualche mese è in programma la parte di festival interamente dedicata ai film, ai documentari e ai "corti", l'Adventure Days Film Festival, che diventerà per il primo anno un appuntamento autonomo nel centro storico di Rovereto il 12 e 13 luglio 2019.