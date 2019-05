Green Energy Storage si insedia in Progetto manifattura

(ANSA) - TRENTO, 7 MAG - Green Energy Storage, azienda produttrice di batterie organiche per lo stoccaggio dell'energia, si insedierà in Progetto Manifattura a Rovereto grazie ad un accordo siglato con Trentino Sviluppo.

Prevista una superficie di 650 metri quadrati destinati principalmente alla produzione di batterie a flusso, basate su materiale organico e biodegradabile, destinate a immagazzinare energia anche per periodi fino a 15 anni. L'azienda prevede di passare dai 13 dipendenti attuali a 25 collaboratori entro la fine dell'anno. Green Energy Storage detiene alcuni brevetti in esclusiva per l'Europa e si accinge a registrarne altri.

Nel 2017 è partito il primo crowdfunding per l'azienda, che ha potuto contare su 300 investitori e 1 milione di euro raccolto. Nell'ultimo anno sono stati coinvolti altri 600 soci, molti di loro anche clienti, per un totale di 2 milioni di euro.