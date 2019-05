Gelata, in Trentino danni limitati in vigneti e frutteti

(ANSA) - TRENTO, 7 MAG - La gelata preannunciata dagli esperti non dovrebbe aver causato danni importanti alle colture del Trentino. Lo rende noto Codipra Trento.

La gelata si è verificata la scorsa notte in alcune aree e con temperature sotto lo zero di uno o due gradi, ma fortunatamente per un breve periodo, precisa Codipra. "Alcuni danni qualitativi sono stati registrati in val di Non e in Valsugana, in particolare su frutteti in avvallamenti sensibili, dove le temperature registrate dalle capannine meteo di Meteotrentino sono scese qualche grado sotto lo zero", afferma Andrea Berti, direttore di Codipra Trento. Per una stima dei danni a livello economico si dovrà attendere qualche settimana.

"La gelata ci ha permesso di testare alcuni metodi di difesa attiva innovativi - sottolinea Stefano Corradini, della Fondazione Mach - come la macchina del vento, la macchina della nebbia e sistemi antibrina a basso consumo di acqua. Gli agricoltori hanno inoltre acceso centinaia di fuochi per proteggere le produzioni".