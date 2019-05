Caritas, torna raccolta di abiti usati

(ANSA) - TRENTO, 7 MAG - Da giovedì 9 maggio riprende la raccolta di abiti usati presso il magazzino della Caritas diocesana in via Giusti 11 a Trento. D'ora in poi - precisa una nota della Diocesi - il servizio sarà attivo solo il giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. Vengono raccolti vestiti, accessori e biancheria per la casa che devono essere consegnati in buono stato, lavati e piegati. Devono essere in modica quantità (al massimo due borse o scatole). Il materiale verrà visionato al momento della consegna alla presenza dei donatori e con l'aiuto dei volontari. Non si raccolgono giocattoli per bambini e neppure mobili. Quanto donato viene riutilizzato e rimesso in circolo in tre principali canali, cioè i negozi Altr'Uso: dove gli abiti vengono rivenduti a prezzi adeguati, con una particolare attenzione a chi fa più fatica. O per persone senza dimora, in difficoltà, appena ricoverate o dimesse dall'ospedale. Oppure per detenuti che non hanno disponibilità economiche o una rete che li sostiene.