Premio per ricordare Betti Paolucci

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAG - A un anno dalla tragica scomparsa sulle Alpi svizzere il Liceo Pascoli di Bolzano presenterà giovedì il progetto vincitore della prima edizione del "Premio Elisabetta Paolucci: Oltre le fragilità", indirizzato al sostegno di progetti che, in ambito educativo, promuovano l'individuazione di fragilità sociali e propongano attività concrete volte al loro superamento. All'incontro parteciperanno le classi e i docenti che hanno preso parte al concorso.

Verranno anche illustrate le attività della nuova Associazione Elisabetta Paolucci, fondata dagli amici per promuovere l'eredità in campo culturale, pedagogico e sociale della professoressa del Pascoli. A conclusione dell'incontro, nel giardino del Liceo Pascoli, verrà piantato un ciliegio in memoria della professoressa.