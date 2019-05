Migliora bimba colpita dalla meningite

(ANSA) - TRENTO, 6 MAG - Sta meglio la bambina colpita da meningite ricoverata in terapia intensiva neonatale all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le condizioni generali della piccola, alla quale era stata diagnosticata una meningite da meningococco, sono migliorate in maniera significativa. Da ieri - informa una nota dell'Azienda sanitaria proviciale, la piccola respira spontaneamente ed i suoi parametri vitali sono stabili. Nei prossimi giorni la bimba verrà valutata dal punto di vista neurologico e, in relazione alla stabilità delle condizioni cliniche, potrà essere trasferita dalla terapia intensiva al reparto di pediatria.