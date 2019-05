Maltempo: rischio gelate in Trentino, agricoltori in allarme

(ANSA) - TRENTO, 6 MAG - Dopo la nevicata fuori stagione di ieri sulle montagne del Trentino, gli agricoltori sono in allarme per il brusco abbassamento delle temperature con alto rischio di gelate.

La scorsa notte le minime hanno di poco superato lo zero nel fondovalle, ma per le prossime ore le minime sono previste in ulteriore in calo con probabili gelate anche a quote medio-basse, secondo Meteotrentino. Intanto gli agricoltori hanno già approntato i sistemi preventivi come gli impianti antibrina per i meleti.