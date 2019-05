Cade lastra da monumento Vittoria a Bolzano, nessun ferito

(ANSA) - BOLZANO, 4 MAG - Attimi di paura questa mattina a Bolzano per il distacco di una grossa lastra di marmo dal monumento di piazza della Vittoria. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sparsi sulla scalinata decine di frammenti di medie e piccole dimensioni. Al momento del distacco fortunatamente il museo era chiuso.

Accertamenti sono stati avviati per verificare le cause, a cinque anni dal restauro del monumento.