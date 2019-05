Salute: caso di tubercolosi alla Residenza Fersina di Trento

(ANSA) - TRENTO, 3 MAG - È stato segnalato un caso di tubercolosi polmonare a Trento in un ospite della Residenza Fersina. Lo comunica una nota dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La persona è attualmente ricoverata in ospedale e le sue condizioni non sono gravi. L'Apss ha già avviato le misure preventive e, in particolare, è stata attivata l'indagine epidemiologica per identificare i contatti stretti della persona all'interno della Residenza Fersina. A questi ospiti è stato effettuato il test Mantoux che consiste in una piccola iniezione superficiale nell'avambraccio che ha lo scopo di identificare l'eventuale contatto con il germe della tubercolosi. Il risultato del test viene letto dopo 48-72 ore.

Sono stati effettuati ad oggi 87 test Mantoux e sui contatti risultati positivi sono iniziati gli approfondimenti radiologici che fino ad ora hanno dato esito negativo. Il Servizio di Igiene e sanità pubblica nei prossimi giorni completerà gli accertamenti tramite test cutanei a tutti gli ospiti della Residenza Fersina.