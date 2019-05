Provincia Trento chiede autorizzazione per cattura orso M49

(ANSA) - TRENTO, 3 MAG - La Provincia autonoma di Trento ha chiesto l'autorizzazione per la cattura dell'orso M49 al Ministero e all'Ispra. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha infatti inviato due lettere inviate a Ministero e Ispra per chiedere la cattura del plantigrado, a causa dei comportamenti dannosi e reiterati, sui quali le misure di dissuasione e prevenzione si sono rivelate inefficaci.

Proprio ad M49 sono da attribuire nel 2018 circa un terzo di tutti i danni da orso riferiti al patrimonio zootecnico, mentre, nei primi mesi del 2019, sette sono stati i tentativi di intrusione in baite, stalle e fienili, nonché tre i danni ad apiari. I danni imputabili ad M49 sono stati indennizzati per oltre 31.200 euro. L'orso M49 è stato già catturato e radiocollarato nell'agosto del 2018 ma le azioni di dissuasione intraprese non hanno portato ad una diminuzione della tendenza a provocare danni, di qui la richiesta di cattura.