Kompatscher, patto con gli altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 3 MAG - "Vogliamo fare un patto con la popolazione per l'Alto Adige di domani". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, al termine della seduta della giunta provinciale riunita per due giorni presso la scuola forestale "Latemar" a Nova Levante.

"Lunedì prossimo saranno 100 giorni dall'insediamento della giunta e ci siamo riuniti per un'analisi approfondita delle sfide che ci attendono e delle possibili soluzioni", ha spiegato Kompatscher.

Al centro del confronto le elaborazioni dei singoli assessorati sulle materie di rispettiva competenza. "I cambiamenti, come quello demografico, pongono la necessità di nuove ed ulteriori prestazioni da parte della mano pubblica che già fa tantissimo - ha detto Kompatscher - Dobbiamo chiederci come riusciremo a garantire anche in futuro queste prestazioni, in quali campi dovremmo aumentarle o introdurne di nuove ed in quali ambiti possiamo ridurle". "Bisogna fare delle scelte nette", ha proseguito il presidente.