Allevatori: produzione 2018 ha raggiunto i 14,2 milioni

(ANSA) - TRENTO, 3 MAG - È tempo di assemblea per la Federazione provinciale allevatori del Trentino, che si riunirà martedì 7 maggio nella sede di via delle Bettine a Trento. In una nota della Federazione sono stati diffusi alcuni dei dati del bilancio 2018 che sarà presentato ai soci: il valore della produzione ha raggiunto i 14 milioni 279 mila euro, con un utile superiore a 40.000 euro. Il patrimonio netto ammonta a 6 milioni 857 mila euro.

"Gli allevatori soci della Federazione - spiega nella nota il direttore, Massimo Gentili - sono 1.150 per 24.176 capi bovini, 125 aziende di ovicaprini con 2.200 capi, 352 allevamenti di cavalli Haflinger e Noriker con 641 capi in selezione".

Quante alle aste "del bestiame da riproduzione sono state 6, con oltre 600 capi venduti, in linea con il 2017".