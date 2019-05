Weber, Alto Adige esempio per Europa

(ANSA) - BOLZANO, 2 MAG - "La pace e la libertà sono due valori fondamentali dell'Europa e poche regioni rappresentano questi valori come l'Alto Adige". Lo ha detto il capolista Ppe Manfred Weber, intervenendo con la Svp in campagna elettorale a Bolzano in vista delle Europee del 26 maggio. Weber ha ribadito "l'impegno del Ppe per una tutela dei confini esterni dell'Europa per far sì che all'interno dell'Unione non ci siano confini".

Secondo Weber, "ogni voto per la Svp e il Ppe rafforza l'Alto Adige ed è un voto per avere un bavarese alla guida della Commissione europea". Il candidato ed europarlamentare uscente Svp Herbert Dorfmann ha ribadito che "l'Europa ha bisogno di cuore e identità" e ha sottolineato che "la democrazia europea è nata grazie ai partiti popolari". "Migliorare e non distruggere l'Europa", è stato invece l'appello del segretario Svp Philipp Achammer che ha anche sottolineato il ruolo delle Regioni e della tutela delle minoranze.