Parte da Bolzano rete fissa 5G Fastweb

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Fastweb investirà 3 miliardi di euro in 5 anni, interamente finanziati con risorse proprie, per raddoppiare entro il 2024 la copertura della propria rete a banda ultralarga. Il nuovo piano di espansione infrastrutturale, è stato annunciato oggi dall'ad Alberto Calcagno. Fastweb inoltre avvia a partire da quest'anno il deployment di una rete fissa che utilizza le frequenze 5G per realizzare gli ultimi 250-500 metri. Partirà da Bolzano per poi proseguire sul resto del territorio.