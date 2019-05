La Finanza arresta due spacciatori in centro a Trento

(ANSA) - TRENTO, 2 MAG - Le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Trento hanno sequestrato quattro etti di hashish e arrestato due tunisini presenti irregolarmente sul territorio nazionale per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di pattuglia in Piazza Dante a Trento, i finanzieri hanno incrociato i due giovani, poco più che ventenni, che alla vista dei militari hanno iniziato ad allontanarsi in modo piuttosto rapido, destando gli immediati sospetti delle Fiamme Gialle, che gli si sono messe alle calcagna tra le vie del capoluogo. Fermati e perquisiti con i cani, avevano addosso due dosi di hashish, che hanno giustificato l'immediata perquisizione domiciliare. Sotto i materassi dei letti dove dormivano i due, sono stati trovati due panetti di hashish del peso di due etti l'uno, oltre che 250 euro in contanti.