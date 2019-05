In Alaska con con la 'super slitta' made in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 2 MAG - Da Fort Yukon ad Anchorage, in Alaska, per 1300 chilometri in 54 giorni di viaggio. È questa l'impresa degli esploratori Maurizio Belli e Fulvio Giovannini realizzata, tra marzo e aprile, con la "super slitta" dal nome '3SKA', nome che suggerisce l'unione tra il territorio trentino e quello dell'Alaska, costruita da un gruppo di nove studenti del Dipartimento di ingegneria industriale dell'Università di Trento.

La traversata è stata presentata oggi al 67/o Trento Film Festival in uno degli incontri e degli eventi in programma. La slitta, unica in Italia, per utilizzo e materiali, è stata progettata per essere un mezzo anfibio da terra e neve capace di trasformarsi velocemente in funzione dello stato del terreno e delle necessità degli esploratori, per andare sia sul ghiaccio sia sull'asfalto. La slitta è stata costruita in un anno di lavoro da parte degli studenti universitari, guidati dai professori Stefano Rossi e Luca Fambri.