Ire, nel 2019 +1,3% Pil Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 APR - Più 1,3%: è la previsione sulla crescita del Pil dell'Alto Adige nel 2019 fatta dall'Ire, l'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano, in sensibile diminuzione rispetto alla stima per il 2018 che si attesta sul 2,1%, decisamente meglio del 2018 quando la crescita era stata dello 0,4%.

Il rapporto mensile dell'Ire per aprile segnala che il numero delle aziende iscritte, a fine marzo, al Registro della Camera di commercio era di 58.418, in leggero aumento (+0,1%) rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La crescita più consistente viene rilevata nei servizi privati (+2,4%), mentre si registra un calo nel commercio (-1,4%) e nell'agricoltura (-0,4%).

Buone notizie anche dal mercato del lavoro: nel quarto trimestre 2018 il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a 257.666 unità. Il tasso di disoccupazione è stato pari al 2,6%. Al significativo aumento dell'occupazione femminile (+2,9%) si è contrapposto il calo degli occupati maschi (-2,2%).