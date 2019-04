Ddl semplificazione, Giunta incontra categorie economiche

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - In attesa delle audizioni in commissione prima della discussione in Consiglio provinciale, la Giunta trentina ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati per un primo giro di tavolo sul disegno di legge sulla semplificazione recentemente varato dall'esecutivo.

"Quello in materia di semplificazione è un disegno di legge aperto al contributo delle categorie economiche, perché, con le tutele sindacali e del lavoro, l'obiettivo di interesse comune è lo sviluppo economico e sociale di tutta la comunità", ha sottolineato il presidente della Giunta provinciale, Maurizio Fugatti. I sindacati hanno sottolineato l'importanza di premiare la qualità negli appalti e di arrivare ad una legge che "tenga assieme" interessi diversi. Dalle categorie economiche sono giunti anche l'invito a pensare ad un testo unico che accorpi tutte le norme attualmente vigenti e di non rallentare le procedure con i controlli preventivi sulle autocertificazioni.