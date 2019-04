Vino: oro e bronzo per studenti Fem a campionato europeo

(ANSA) - TRENTO, 29 APR - La Fondazione Edmund Mach ha conquistato le medaglie d'oro e di bronzo alla 14/a edizione della "Europea Wine Championship", la rassegna didattica dedicata alla vite e al vino che ha visto sfidarsi a Lussemburgo 64 studenti provenienti da 14 nazioni.

I protagonisti del risultato sono gli studenti del corso per enotecnici Giacomo Saltori e Mirco Pedegani che hanno raggiunto rispettivamente il primo e il terzo posto in classifica. I giovani si sono sfidati, in lingua inglese, sulle conoscenze tecniche, dall'enologia alla viticoltura, dalla potatura alle malattie della vite, dalla microbiologia alla degustazione.

Soddisfazione è stata espressa dai vertici della Fem, dal presidente Andrea Segrè, dal direttore generale, Sergio Menapace, e dal dirigente del Centro Istruzione e Formazione, Marco Dal Rì. E' dal 2012 che tutti gli anni gli studenti della Fem conquistano i primi posti di questa gara, la più prestigiosa a livello europeo nel settore viti-enologico che coinvolge scuole e università.