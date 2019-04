Ferrovie: su Trento-Bassano bus sostitutivi il 5 maggio

(ANSA) - TRENTO, 29 APR - Per lavori di manutenzione straordinaria lungo la linea ferroviaria Trento - Bassano del Grappa, i treni della mattina e del primo pomeriggio di domenica 5 maggio non effettueranno la tratta e saranno sostituiti con autobus, con fermate in tutte le stazioni.

Nella stessa giornata di domenica 5 maggio anche il servizio di trasporto biciclette sarà sospeso. Lo comunica la Provincia di Trento.

Per indicare i punti di fermata degli autobus sostitutivi saranno esposti "avvisi ai viaggiatori" nelle stazioni. Gli autobus sostitutivi riguardano le corse in partenza da Trento - direzione Bassano del Grappa - alle ore 8.05, 9.05, 11.05, 13.05 e in partenza da Bassano del Grappa - direzione Trento - alle ore 7.25, 9.25, 11.25, 13.25.