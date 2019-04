Cassa Raiffeisen, 2018 positivo

(ANSA) - BOLZANO, 29 APR - Dall'assemblea dei soci della Cassa centrale Raiffeisen emerge un 2018 positivo, con un aumento del 30,11% sulla raccolta dalla clientela, l'utile netto che si attesta a 19,05 milioni di euro ed un incremento dei crediti pari al 7,67%. Sono inoltre diminuite le posizioni a sofferenza, non solo nella Cassa centrale ma anche nelle Casse territoriali, quindi nell'intera organizzazione bancaria: i soci sono le 41 Casse rurali più, in misura minoritaria, le cooperative frutticole, del vino e del latte altoatesine. Con un incremento di 113,7 milioni (+7,67%), il volume creditizio si è inoltre portato a quota 1.596 milioni di euro, valore mai raggiunto prima nella storia della banca. "Per il 2019 ci aspettiamo un altro esercizio positivo. In base alle aspettative dell'Ire della Camera di commercio di Bolzano, l'economia altoatesina continuerà a crescere. Questo ci induce a prevedere incrementi crescenti sia nel campo della raccolta che in quello degli impieghi", spiega il dg, Zenone Giacomuzzi.