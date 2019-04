Caramaschi rivendica sostegno Svp

(ANSA) - BOLZANO, 29 APR - Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi mette in chiaro sul Dolomiten che si presenterà per un secondo mandato solo con il sostegno della Svp, altrimenti - dice - tornerà a dedicarsi alle camminate in montagna e alla scrittura. "Abbiamo lavorato bene, abbiamo superato lo stallo e dato nuova vita alla città", sottolinea Caramaschi, ricordando tra l'altro i progetti per la mobilità nel capoluogo.

Secondo il primo cittadino, "la Svp deve sapere cosa vuole" e non può attendere l'esito delle elezioni se allearsi con il centrosinistra oppure con il centrodestra. Caramaschi non pretendo però il sostegno già al primo turno, ma solo al ballottaggio. Per quanto riguarda il Team Köllensperger il sindaco ipotizza un "sostegno esterno" per venire incontro al partner di coalizione Svp. "Se la Volkspartei - afferma nell'intervista al Dolomiten - vuole un cambio, mi troverò di certo altro da fare".