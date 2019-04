A22: ok dei soci ad accordo concessione

(ANSA) - BOLZANO, 29 APR - Dai soci pubblici di A22 arriva l'ok all'impianto dell'accordo per la concessione. Al termine dell'assemblea ordinaria di A22, svoltasi a Trento, i rappresentanti dei soci pubblici si sono incontrati per discutere gli ultimi sviluppi della trattativa con Roma per la concessione autostradale. Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha illustrato i risultati raggiunti in virtù del mandato ottenuto dai soci pubblici, "i quali - spiega il governatore - hanno apprezzato i progressi compiuti nelle ultime settimane, dando il proprio assenso all'impianto dell'accordo con Roma per la concessione". Ora, per arrivare alla firma nel più breve tempo possibile, servono solo delle garanzie di carattere tecnico su alcuni dei passaggi della bozza di intesa. "Riteniamo che da parte di tutte e due le parti, ovvero Stato e soci pubblici di A22, vi sia la volontà di chiudere definitivamente questa lunga trattativa nel più breve tempo possibile".