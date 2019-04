A22, inaugurata opera di Mauro Baldessari

(ANSA) - TRENTO, 29 APR - Inaugurata oggi all'ingresso della sede della società Autostrada del Brennero, a Trento, "Ponte per l'Europa", opera del maestro Mauro Baldessari.

"I contenuti che l'opera di Baldessari rappresenta ben esprimono i valori fondanti di Autostrada del Brennero", ha sottolineato il presidente di A22, Luigi Olivieri. "Sul fronte, vedete stilizzato il viadotto che attraversa la città di Bolzano con le sue caratteristiche pile - trasformato in una figura astratta che sembra uscire dalla cornice -, la chiesetta di San Martino in Campiglio e, sul retro, la stilizzazione degli stemmi dei Comuni capoluogo delle sei Province che parteciparono alla costituzione della compagine sociale". "Come un ponte - ha aggiunto Olivieri - Autostrada del Brennero è e deve rimanere saldamente ancorata al territorio, ma lo deve fare per continuare a unire l'Italia all'Europa".