Triathlon: Facchini vince la 16/a Ötzi Alpin Marathon

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - È Patrick Facchini il nuovo "ironman" della Val Senales. Il trentino di Roncone, con una gara da manuale, ha vinto oggi la 16/a Ötzi Alpin Marathon di triathlon, controllando la frazione in mountain bike di 25,5 chilometri, quella di corsa di 11,3 chilometri e staccando poi il miglior tempo nella salita con sci e pelli fino in cima al ghiacciaio della Val Senales, a 3212 metri di quota. Alle sue spalle l'altoatesino Thomas Niederegger, autore di uno strepitoso recupero nella corsa, e quindi il tedesco Uwe Hochenwarter, miglior tempo nella frazione in bici. Tra le donne la tedesca Susi Von Borstel ha fatto en plein dominando tutte e tre le frazioni. È giunta terza l'altoatesina Anna Pircher, che puntava alla quinta vittoria consecutiva.

Nella gara per staffette successo al maschile per il team austriaco Virgosystem e nella classifica mista per il team Ktm.