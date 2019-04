Fatima Lucchese vince la prima Strudel Cup a Folgaria

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - Fatima Lucchese, di Bretonico, è la vincitrice del primo Strudel Cup che si è svolto a Folgaria, in Trentino. La vincitrice ha preparato uno strudel a forma di tronco d'albero a ricordare le foreste del Trentino e decorandolo con delle farfalle, simbolo della Provincia autonoma, realizzate con le mele. La seconda edizione, già annunciata, si terrà il 20 aprile del 2020, sempre a Folgaria.

L'idea è nata dalla collaborazione di Luigi Biasetto, Maestro Champion du Monde, e John Caffè, locale di Folgaria. Da anni Biasetto firma lo strudel di John caffè, una ricetta esclusiva preparata nel rispetto della tradizione trentina. Cinquanta gli iscritti alla prima fase, da cui poi sono stati scelti i cinque finalisti. Al primo classificato un premio di 1.000 euro e una settimana bianca per due persone in hotel a Folgaria.