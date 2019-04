'Ortinparco' a Levico fino a domenica 28 aprile

(ANSA) - TRENTO, 26 APR - Prosegue fino a domenica 28 aprile al parco di Levico la 16/a edizione di 'Ortinparco', manifestazione dedicata agli orti ed ai giardini promossa dal Servizio per il sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale della Provincia.

Sono già alcune migliaia i visitatori che, nonostante la pioggia, hanno deciso di ammirare le istallazioni quest'anno dedicate al tema "Orti e Giardini per affrontare il cambiamento climatico". Previsti laboratori didattico-creativi rivolti a bambini e adulti, momenti musicali e teatrali. Fa da contorno alla manifestazione un mercatino dei contadini, dell'artigianato e degli antichi mestieri. Sono inoltre visitabili mostre ed esposizioni a tema, fra cui quella dedicata alle macrofotografie di semi. Dedicate all'orto anche le proposte della Slow Food della Valsugana e Lagorai e di alcuni ristoranti che offrono dei menù gastronomici a base di ortaggi e primizie di stagione. In esposizione e vendita piante da giardino e orticole e prodotti derivati e trasformati.