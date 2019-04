Musei: a Pinacoteca Riva nuove opere del Novecento italiano

(ANSA) - TRENTO, 26 APR - La Pinacoteca del Museo di Riva del Garda si è arricchita in questi giorni di nuove opere, esposte lungo il percorso dedicato alla figurazione del paesaggio.

Si tratta di un nucleo di dipinti acquisiti dal Mag prevalentemente nel corso del 2018, tra cui 'L'idiota' di Luigi Pizzini del 1912, che va a valorizzare il fondo Pizzini conservato in museo, un prezioso paesaggio di Riva di Umberto Lilloni immerso in vapori acquei color pastello, che il pittore realizzò nel 1947 in occasione del Premio Paesaggio del Garda, e quattro piccole vedute di paesaggi lacustri e marini di Adone Comboni creati tra il 1929 e il 1934.