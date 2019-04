Turismo: riaperta malga Cimana, gestione giovane e 'rosa'

(ANSA) - TRENTO, 24 APR - Malga Cimana ha riaperto sabato 13 aprile. Bene di proprietà del Comune di Villa Lagarina è attualmente gestito da un gruppo di tre giovani imprenditrici, con in testa Ilaria Clappa. Non si è trattato di una vera e propria inaugurazione, perché quella è in programma per il weekend del 25 e 26 maggio. La malga, con tutti i suoi servizi, è però già aperta e lo sarà tutti i giorni. Ilaria Clappa ha unito le forze con le amiche Silvia e Delfina. Assieme hanno composto uno staff caratterizzato da una fortissima componente femminile e giovane. Ilaria, 31 anni di Aldeno, ha vinto il bando proposto dall'amministrazione comunale, presentando un progetto di gestione che ha pienamente convinto la commissione tecnica. "Abbiamo messo assieme un team tutto under 35 ed è da tempo che conosciamo, io in particolare, la malga e il territorio. Vogliamo animare questo luogo nel segno dei sapori, della tradizione e di tante offerte per le famiglie".