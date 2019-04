Europee: Malossini (Fi), unire le forze su un'unica lista

(ANSA) - TRENTO, 24 APR - "Faccio appello agli elettori dell'area del centrodestra per unire le forze su un'unica lista, quella di Forza Italia. Allo stesso tempo noi saremo nei prossimi giorni sul territorio per sostenere i candidati di tutta la coalizione". Lo ha detto Mario Malossini, candidato unico di Forza Italia alle elezioni europee per il Trentino Alto Adige per la circoscrizione nord est.

"Se recuperiamo un'Europa solida, anche temi su cui con i sovranisti sembrano da noi distanti appariranno sotto una luce diversa e le differenze si appianeranno. Il mio obiettivo, nel Ppe, sarà quello di recuperare il ruolo dell'Europa per superare gli egoismi nazionali e difendere la specificità del territorio alpino sul piano internazionale", ha sottolineato Malossini.

"Il voto del prossimo 26 maggio - ha aggiunto la coordinatrice regionale Michaela Biancofiore - servirà anche per promuovere la riunificazione del centrodestra e favorire un nuovo Governo nazionale".