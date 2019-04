Trento Film Festival, montagne a difesa del clima

(ANSA) - TRENTO, 23 APR - Sono 127 i film, di cui 27 provenienti da 18 Paesi, che concorrono alle Genziane d'oro e d'argento del 67/o Trento Film Festival della montagna, in programma dal 27 aprile al 5 maggio. Nel programma della rassegna, presentata oggi a Trento, ci sono 144 appuntamenti tra serate-evento, mostre e incontro con gli autori.

"Dai documentari ai lungometraggi, dai classici restaurati alle sperimentazioni, dal cinema internazionale a quello locale, la selezione 2019 ci racconterà le montagne come sensibili punte di iceberg del pianeta Terra, nell'anno in cui si è svegliata al coscienza dei giovani su riscaldamento globale e rischi ambientali", ha detto il responsabile della programmazione cinematografica, Sergio Fant. Su questo tema è prevista una sezione speciale di film dal titolo "Amici fragili", dedicata ad alberi e boschi e ispirata alla tempesta sulle Dolomiti di fine ottobre 2018. Con la sezione "Destinazione Marocco" si andrà invece alla scoperta del territorio e delle genti del paese nordafricano.