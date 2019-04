Perde appiglio sul Monte Piano, grave giovane pusterese

(ANSA) - BOLZANO, 23 APR - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un giovane pusterese, precipitato in una palestra di roccia sui pendii di Monte Piano. Il 28enne di Monguelfo ha perso l'appiglio ed è precipitato per una ventina di metri. Alle operazioni di soccorso, oltre ad una squadra del soccorso alpino ed ai carabinieri, ha partecipato l'equipaggio dell'eliambulanza "Pelikan 2" che ha provveduto al trasporto prima all'ospedale di Brunico e poi a quello di Bolzano.