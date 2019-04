Base jumper norvegese muore in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 APR - Un base jumper norvegese di 47 anni ha perso la vita lanciatosi dal Becco dell'Aquila a Dro, in Trentino. L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato verso le 7 di questa mattina. Il base jumper si è lanciato con la tuta alare dalla famosa parte sul Monte Brento, schiantandosi nel greto del fiume Sarca senza aver aperto la vela.

Il coordinatore dell'area operativa Trentino Meridionale del Soccorso alpino ha inviato sul posto una squadra di terra. In seguito alla constatazione del decesso da parte del medico e dopo il nulla osta dei Carabinieri, il corpo del base jumper è stato portato con la barella portantina fino al carro funebre e da qui alla camera mortuaria. Alle operazioni di recupero hanno partecipato anche i Vigili del fuoco.