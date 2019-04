Rai Südtirol trasmetterà messa vescovo

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - Rai Südtirol trasmetterà, come avvenuto negli anni passati, la messa solenne di Pasqua celebrata dal vescovo Ivo Muser in tre lingue dal Duomo di Bolzano. Lo comunica il coordinatore dell'emittente di lingua tedesca Markus Perwanger, ribadendo che si è trattato di un disguido nella programmazione a lungo termine delle messe sul canale radiofonico.

In un primo momento il programma per la notte di Pasqua prevedeva, infatti, la trasmissione della messa da Fulpmes in Tirolo, in collaborazione con l'Orf. Sulla mancata messa in onda della celebrazione trilingue del vescovo Muser erano seguite polemiche sulla stampa. Dopo contatti diretti del coordinatore di Rai Südtirol con il vescovo l'empasse è stato risolto e, grazie allo sforzo dei tecnici Rai, sarà trasmessa, sabato alle ore 22, la tradizionale messa dal Duomo di Bolzano.