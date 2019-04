Procuratore Ilarda incontra presidente Fugatti

(ANSA) - TRENTO, 18 APR - Il personale e l'orario di lavoro negli uffici giudiziari è stato fra i temi al centro di un incontro a palazzo di Giustizia a Trento fra il procuratore generale della Repubblica, Giovanni Ilarda, e il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nella sua veste di titolare della delega regionale per gli affari di giustizia.

Il procuratore generale ha sottolineato l'esigenza di copertura degli organici e di una spinta decisa per assicurare rapidamente efficienza al sistema dedicando una speciale attenzione all'ammodernamento delle infrastrutture, all'informatizzazione e alla sicurezza. Ilarda ha espresso "viva soddisfazione per la precisa volontà manifestata dal presidente Fugatti di un impegno personale ed istituzionale rivolto ad assicurare sul territorio un servizio giustizia migliore nell'interesse dei città".