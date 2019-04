Papere in gara per beneficienza a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Il 20 aprile, a partire dalle ore 11, sul fiume Passirio, a Merano, si svolgerà la seconda edizione della Gara delle papere. Alla partenza 600 papere in gomma sponsorizzate e oltre 7.000 papere della fortuna. L'idea di organizzare una gara ha riscosso un grande successo l'anno scorso raccogliendo in totale 40.000 euro che sono stati interamente devoluti ad iniziative sociali e di interesse collettivo. Il ricavato della seconda edizione sarà destinato all'acquisto di una vettura da mettere a disposizione dell'Associazione volontari nell'assistenza di famiglie ed anziani di Lana, oltre che a sostegno di iniziative sociali. Il percorso della gara sarà il fiume Passirio, tra il ponte della Posta e ponte Teatro. Con un'offerta di 150 euro gli sponsor hanno potuto aderire acquistando una papera grande, decorarla, dipingerla e farla partecipare alla gara. Il ricavato complessivo quest'anno ammonta a circa 50.000 euro. Per organizzare la seconda edizione sono stati coinvolti oltre 200 volontari.