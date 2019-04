Controlli dei carabinieri nelle valli del Noce

(ANSA) - TRENTO, 18 APR - Un'attività straordinaria di controllo del territorio è stata condotta nell'ultima settimana dai carabinieri della Compagnia di Cles nelle valli del Noce.

I 76 militari impegnati hanno controllato 263 automobilisti e 391 persone. Le infrazioni rilevate sono state 28. La violazione maggiormente contestata è stata la mancata revisione dell'auto.

Rilevato poi il mancato uso del seggiolino auto e, in un solo caso, l'assenza di assicurazione. I controlli condotti da personale in borghese hanno permesso di rintracciare una coppia, già denunciata per furti su auto in sosta, nel parcheggio dell'ospedale di Cles. I carabinieri, insieme a unità cinofile delle Fiamme Gialle, hanno ispezionato tre locali pubblici frequentati dai giovani, identificando numerosi avventori e verificando la regolarità dell'esercizio ed il rispetto delle norme in materia di somministrazione di sostanze alcoliche a minori da parte degli esercenti. Arrestato infine un uomo per violazione della misura dei sorveglianza speciale.