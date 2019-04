Maxitamponamento con 17 feriti sull'A22

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - L'autostrada del Brennero è chiusa fra Bressanone e Vipiteno per un maxitamponamento a causa di un restringimento di carreggiata che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti e due furgoncini. Stando alle prime informazioni ci sono 17 feriti, di cui due gravi, altri due hanno riportato ferite di media gravità, mentre 13 sono rimasti leggermente feriti. Il blocco dell'autostrada in entrambi i sensi, necessario ai mezzi di soccorso, ha causato 6 chilometri di coda.

La centrale di viabilità della Provincia di Bolzano consiglia l'uscita a Bressanone per i veicoli provenienti da sud.

L'entrata a Bressanone è stata chiusa.