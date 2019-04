A Trento +80% di auto non assicurate nel 2018

(ANSA) - TRENTO, 17 APR - Nei controlli stradali svolti dalla Polizia municipale di Trento nel 2018, le infrazioni legate alla mancata copertura assicurativa del veicolo e alla mancata revisione sono aumentate in media dell'80%.

Lo ha reso noto il comandante del Corpo, Paolo Giacomoni, intervenuto questa mattina alla festa della Polizia locale. "Un dato preoccupante - ha detto - perché incide sulla sicurezza stradale, che non può ritenersi cosa fatta se più di 1.300 veicoli sono stati trovati a circolare non assicurati ne' revisionati".

Circa le condotte di guida più pericolose e alla base di numerosi incidenti, la Polizia municipale di Trento ha rilevato ai primi posti l'eccesso di velocità, mentre la concentrazione maggiore degli incidenti avviene sull'ex strada statale 12 e sulla Gardesana occidentale.