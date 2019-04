Vela: 80 regate sul Garda trentino nella stagione 2019

(ANSA) - TRENTO, 16 APR - Sono 80 le regate in programma nella stagione 2019 sul Garda trentino, per un totale di 273 giorni di gara che coinvolgeranno oltre 12.000 atleti a bordo di più di 7.500 derive e windsurf.

Il calendario degli eventi velici è stato presentato oggi a Riva del Garda da Trentino Marketing e Garda Trentino.

Il primo appuntamento è il Meeting degli Optimist, con oltre mille partecipanti da tutto il mondo, in programma dal 18 al 21 aprile. Una festa della vela giovanile organizzata dalla Fraglia Vela Riva con più di 1.200 iscritti, provenienti da 37 Paesi, tra i quali Emirati Arabi, Isole Vergini, Bahamas Isole Cayman, Hong Kong. Quest'anno sarà il Circolo Vela Arco ad organizzare un campionato mondiale, quello della classe "Zoom 8" (a luglio) che vedrà la partecipazione di 180 equipaggi, mentre tre campionati europei si terranno a maggio a Riva del Garda (classe "Star"), a luglio ad Arco ("29ers") e a giugno a Ledro quello femminile ("Match Race").